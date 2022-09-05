Генеральная прокуратура распространила информацию по «Тертерскому делу».

В информации, поступившей из пресс-службы Генеральной прокуратуры, говорится, что в качестве пострадавших установлены 288 новых лиц, подвергшихся пыткам и другим незаконным действия за прошедший период.

Отмечается, что они были допрошены, прошли судебно-медицинскую экспертизу. Таким образом, вместе с лицами, признанными пострадавшими во время прежнего следствия по фактам пыток, в настоящее время установлены всего 405 пострадавших лиц по уголовным делам. Продолжается установление пострадавших лиц и допрос военнослужащих, допустивших незаконные действия, а также меры по полному расследованию всех случаев уголовного преследования.

В сообщении говорится, что в отношении 19 человек, признанных виновными и осужденных за государственную измену и по другим статьям по 3 уголовных дел, направленных в суд, генеральным прокурором Азербайджана сделано обращение в Пленум Верховного суда для пересмотра решений суда в отношении этих лиц.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе следствия.