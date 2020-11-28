Генпрокуратура и МВД предупредили граждан

Генпрокуратура и МВД предостерегли граждан от поездок на освобожденные от оккупации территории. Как передает Report, что в сообщении говорится:

«Победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила территории, долгое время находившиеся под вражеской оккупацией. Понятно стремление граждан, которые долгие годы жили с тоской по родине, поехать на освобожденные от оккупации земли. Но некоторые граждане совершают поездки на эти территории, игнорируя предупреждения.

Так, 28 ноября граждане Ш.Гаджиев, Ф.Гаджиев, З.Адильзаде и З.Гусейнов на автомобиле марки «Toyota Land Cruizer» (90-BL-558), проигнорировав знак, указывающий на заминированную местность между селами Горган и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, продолжили путь и в результате погибли, подорвавшись на противотанковой мине. Еще раз предупреждаем население и просим с учетом опасности без соответствующего разрешения, до полной очистки от мин и других неразорвавшихся боеприпасов не совершать поездки на эти территории».