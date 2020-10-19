Генпрокуратура АР: Армения нацелилась на наш нефтепровод

Вооруженные силы Армении, нарушая нормы и принципы международного права, положения Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним, а также требования гуманитарного прекращения огня, продолжают подвергать населенные пункты и стратегические объекты Азербайджана ракетным и артиллерийским обстрелам. Об этом сообщает Генеральная прокуратура АР.

Так, 18 октября, около 13:00, вооруженные силы Армении сделали своей мишенью трубопроводы сырой нефти и конденсата в Хызинском районе Азербайджана, применяя методы, которые могли вызвать значительные разрушения.

Армянские вооруженные силы выпустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 км от зоны военных действий. Однако они были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии. Некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего по территории села Ситалчай Хызинского района.

Таким образом, была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создания угрозы трубопроводам.

В связи с этим работниками прокуратуры проводятся необходимые следственные мероприятия и процессуальные действия на месте происшествия.