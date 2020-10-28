Генпрокуратура Анкары возбудила дело против Charlie Hebdo

Генеральная прокуратура Анкары в среду инициировала разбирательство в отношении французского журнала Charlie Hebdo из-за публикации карикатуры на президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает телеканал NTV.

Как отмечается, дело возбуждено в отношении сотрудников журнала. Прокуратура апеллирует к трем статьям УК республики об оскорблении президента.

Между тем Управление по связям администрации президента Турции заявило, что страна «без сомнения примет необходимые юридические и дипломатические меры» в связи с публикацией карикатуры, которую считает аморальной. «Мы будем бороться решительно и до конца перед лицом таких неуместных, злонамеренных оскорблений. Мы решительно осуждаем эту карикатуру, которая является только лишь провокацией и свидетельствует о том, что Европа все больше погружается в грязное болото ненависти к туркам и исламу», — отмечается в заявлении управления.

Эрдоган в Charlie Hebdo изображен в шаржированной манере в полуголом виде. Со словами «А вот и пророк» персонаж карикатуры поднимает юбку стоящей рядом служанке в платке и длинном платье. Подпись к изображению гласит: «Эрдоган — в частной жизни он очень веселый человек».

Публикация карикатуры была сделана в дни разгорающегося между Анкарой и Парижем дипломатического конфликта. После резких высказываний Эрдогана о французском президенте Париж был вынужден отозвать своего посла. Также Франция потребовала от ЕС принять санкции в отношении Турции.