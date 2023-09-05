Генерал Сергей Суровикин, задержанный после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, был освобожден, сообщили The New York Times два американских чиновника и источник в Минобороны России.

По их словам, высокопоставленного военного, который ранее командовал российскими войсками в Украине, отпустили из-под стражи через несколько дней после гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа. Несмотря на это, остается неясным, существуют ли какие-либо ограничения на передвижение генерала или другие запреты со стороны властей, добавляют собеседники.

По их сведениям, Суровикин пока сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, но «никаких карьерных перспектив у него больше нет».

Суровикин, которого считали союзником Пригожина, исчез из поля зрения общественности после того, как лидер наемников выступил против российского военного руководства и объявил «марш на Москву» 23–24 июня. Генерал заранее знал о мятеже, несмотря на то, что в начале этих событий в Сети появилось его видеообращение с призывом к «вагнеровцам» отступить, утверждали американские официальные лица.

28 июня два источника, близких к аппарату Минобороны, сообщили The Moscow Times об аресте Суровикина. «Там история с ним была не «ок». Для власти», — прокомментировал причину ареста один из собеседников. «Видимо он выбрал сторону [Пригожина во время мятежа], и его за яйца хватанули», — сказал второй.

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фото генерала с женой. «Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве», — сообщила она, не уточнив, откуда именно он «вышел». В тот же день глава Минобороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о том, ведется ли следствие в отношении Суровикина.

В прошлом месяце источники РБК сообщили, что генерал был официально снят с должности главкома Воздушно-космических сил России «в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении» Минобороны. Затем стало известно, что этот пост занял начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.