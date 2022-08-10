Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует лично возглавить миссию экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Сейчас как никогда присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы», — сказал он.

Он также намерен выступить по видеосвязи на заседании СБ ООН по ситуации на электростанции, созываемом Россией.

Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выйдет из отпуска, чтобы выступить в Совете Безопасности ООН с докладом по Запорожской АЭС.

До этого в Киеве пригрозили обстрелять Запорожскую АЭС, если «Росатом» подключит ее к российским энергосетям.