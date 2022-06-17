Ни одна страна не может самостоятельно справиться с пандемиями.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал на панели на тему «Управление глобального здравоохранения», проводимого в рамках IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Он отметил, что важно укреплять мировую систему здравоохранения: «Необходимо оказывать услуги устойчивого здравоохранения. ВОЗ обладает достаточным потенциалом в этой сфере, и мы считаем важным создание сети ВОЗ в странах. Поэтому в этой области важно, чтобы государства выделяли финансовые средства для ВОЗ. Структуре ежегодно необходимы сотни миллионов долларов, чтобы странам с низким доходом оказывалась необходимая поддержка. ВОЗ может взять на себя ответственность по управлению этих средств и услуг. Для этого может быть создан Фонд, входящий в структуру ВОЗ. Мы приняли решение о повышении бюджета ВОЗ на 50%», — отметил Гебрейесус.