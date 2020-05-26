«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку «Ямала-Европы» проходит только по результатам аукционов. Так, по итогам аукциона на июнь было забронировано около 94% мощностей газопровода. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию. (РИА Новости)