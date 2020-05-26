«Газпром» остановил транзит газа через Польшу

Прокачка газа через польский участок газопровода «Ямал-Европа» во вторник утром полностью прекратилась, свидетельствуют данные оператора Gascade, принимающего газ на территории Германии.
Согласно данным Gascade, прокачка через газопровод «Ямал-Европа» с 9 миллионов киловатт-часов в воскресенье упала до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник и к 8.00 вторника полностью прекратилась. При этом по итогам аукционов на мощности польского участка газопровода на 24, 25 и 26 мая было забронировано по 4 миллиона киловатт-часов из доступных 38,3 миллиона.
По мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, «Газпром» приостановил прокачку газа через газопровод «Ямал-Европа» для балансировки экспорта из-за переизбытка предложения.
Однако аналитик полагает, что долгосрочного прекращения транзита через польский маршрут ожидать не стоит — «Газпрому» необходимо сохранить все газовые маршруты, чтобы быть готовым к потенциальному росту спроса в будущем, поэтому минимальные объёмы газа в ближайшей перспективе все равно будут прокачиваться.