«Газпром» может полностью прекратить поставки газа в Молдову в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагаза», говорится в заявлении компании в ее телеграм-канале.

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз». В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», — отмечается в сообщении.