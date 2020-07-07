Гассан Селаме: «Россия, США и Франция главные виновники кровопролития в Ливии»

Активную поддержку лидеру незаконных вооруженных группировок Халифе Хафтару во время наступления на Триполи оказывал не глава ООН, который в день начала наступления на столицу находился в Ливии, а Россия, США и Франция.

Об этом 1 июля в Женеве сказал бывший спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Селаме.

Незаконные вооруженные группировки с востока Ливии начали наступление на столицу страны, город Триполи, 4 апреля 2019 года. В этот день в городе находился и генсек ООН Антонио Гутерриш.

Вместо того, чтобы прервать визит, он на следующий день отправился в Бенгази, где встретился с Хафтаром.

Эта встреча и сформировала мнение об активной поддержке генсека ООН генерала-путчиста.

Перед прибытием в Триполи Гутерриш совершил официальный визит в Каир, где встретился с высшим руководством Египта, в том числе президентом страны Абдельфаттахом ас-Сиси.

До заявлений Селаме существовали подозрения в причастности Гутерриша к атакам на Триполи. Хотя и с некоторым запозданием, экс-спецпредставитель ООН в Ливии пролил свет на этот вопрос.

Выступая в Женеве, он сказал, что Хафтар заручился поддержкой большинства постоянных членов СБ ООН.

«А нас обвиняли в том, что мы не остановили Хафтара»,- подчеркнул он.

Селаме также отметил, что Россия, США и Франция не позволили ООН организовать конференцию по Ливии. Тем самым усилия международной организации, предпринимаемые в течение года для обеспечения мира в североафриканской стране, провалились.

Бывший спецпредставитель ООН считает, что у лидеров указанных стран «нет совести», поскольку они могли бы спасти жизни людей.

Именно Россия, США и Франция главные виновники кровопролития в Ливии за последние 14 месяцев, подчеркнул он.

«Большинство стран СБ ООН нанесли мне удар в спину»,- добавил Селаме. (haberler.com)