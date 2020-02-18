Гари Невилл: » УЕФА безнадежная организация»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что «Манчестер Сити» оспорит запрет на участие в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что «Сити» одолеет ФФП. У меня нет уверенности в УЕФА, что они сумеют что-то сделать правильно. Думаю, решение будет отменено.

У меня вообще нет никакой веры в УЕФА, по-моему, это безнадежная организация, принимающая хаотичные дисциплинарные решения.

Мне кажется, «Сити» выиграет все суды. Дело зависнет в суде на какое-то время, но в конечном итоге, на мой взгляд, они выйдут победителями.

Я также не верю, что игроки покинут команду или захотят уйти. Мне кажется, они проявят терпение – те, кого видят в клубе в долгосрочной перспективе.

Хотя с точки зрения репутации это доставит им проблем», – отметил Невилл.