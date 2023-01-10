Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры.

33-летний игрок опубликовал обращение, в котором сообщил о завершении выступлений как на клубном, так и на международном уровне.

«После тщательных и серьезных размышлений я объявляю о немедленном завершении карьеры на клубном и международном уровне.

Мне невероятно повезло осуществить свою мечту – заниматься любимым видом спорта. Это действительно подарило мне одни из лучших моментов в жизни. Больше 17 сезонов на высочайшем уровне – повторить это будет невозможно вне зависимости от того, какой будет следующая страница моей жизни.

Кажется невозможным выразить благодарность всем людям, которые сыграли свою роль в этом приключении. Я чувствую себя в долгу перед многими людьми за то, что они помогли изменить мою жизнь и построить карьеру так, как я и мечтать не мог, когда впервые начал играть в 9 лет.

Итак, я с нетерпением двигаюсь дальше, к следующему этапу в моей жизни. Время перемен, шанс для нового приключения…» – написал Бэйл.

Бэйл дебютировал в европейском футболе в сезоне-2006/07 – тогда он выступал за «Саутгемптон».

В 2007 году валлиец перешел в «Тоттенхэм», за который играл на протяжении следующих шести лет. В составе «шпор» он выиграл Кубок английской лиги.

В 2013 году полузащитник стал футболистом «Реала». Бэйл представлял мадридский клуб до 2020 года, после чего вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.

В 2022 году Бэйл покинул «Реал» и подписал контракт с «Лос-Анджелесом», за которой провел 13 матчей и забил три гола.

За «Реал» валлиец сыграл 176 игр в общей сложности и забил 81 гол. С мадридской командой он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.

Бэйл завершил карьеру после игры за сборную Уэльса на ЧМ-2022. (sports.ru)