Суд в Гааге постановил выплатить семьям погибших пассажиров малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) в 2014 году в Украине компенсации в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения в более чем €16 млн.

17 ноября Гаагский суд признал Игоря (Стрелкова) Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, следовавшего рейсом MH17 и убийстве 298 его пассажиров.