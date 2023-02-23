Страны G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) выделят Украине финансовую помощь в размере 39 млрд долларов США в 2023 году.

Как сообщает Reuters, решение было принято по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран.

«Исходя из потребностей правительства Украины на 2023 год, мы довели свои бюджетные обязательства и экономическую поддержку до 39 млрд. долларов»,-говорится в заявлении.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки, в свою очередь, заявил журналистам, что, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги необходимо оценить эффективность введенных против России санкций.