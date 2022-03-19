Цены на газ в Европе на торгах снизились на 4,4% и составила чуть больше 1 140 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает #, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 205,6 доллара. В первые часы торгов котировки находились в диапазоне 1 200-1 230 долларов и достигли максимума торговой сессии, а в середине торгов цена опустилась на уровень 1 140-1 180 долларов. Ближе к концу сессии стоимость ненадолго поднялась выше 1 200 долларов, но не смогла удержаться на этом уровне.

Ценовой максимум составил 1 249 долларов за тысячу кубометров, а минимум – 1 131,1 доллара. К закрытию стоимость составила 1 143,1 доллара, что на 4,4% меньше расчетной цены четверга в 1 195,3 доллара.