Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли на прошедшей сегодня девятой сессии Верховного Меджлиса НАР шестого созыва дал госструктурам поручения в связи с Зангезурским коридором, сообщил журналистам депутат Верховного Меджлиса Эхтимад Мамедов.

По его словам, президент Ильхам Алиев предпринимает значимые шаги по открытию Зангезурского коридора: «Полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли также поручил всем управлениям, учреждениям и организациям в Автономной Республике усилить деятельность в этом направлении».