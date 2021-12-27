Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие во вторжении в Дагестан в 1999 году, сообщили РИА Новости в пресс-службах СК РФ и ФСБ.

«Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева», — отметили, в частности, в Следственном комитете. По данным следствия, эти люди в июле 1999 году по своей воле вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба и участвовали в нападении на Ботлихский район Дагестана.

В результате тех событий, напоминает ФСБ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

«Двадцать третьего декабря Канмурзаев и Бакиев задержаны и доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ», — указывает спецслужба. Розыск других участников террористических преступлений продолжается.