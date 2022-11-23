ФСБ России предотвратила в Воронежской области диверсию на военных и энергетических объектах.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — подчеркнули в ЦОС.

Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.