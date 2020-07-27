ФСБ России предотвратила теракт в Москве

Федеральная служба безопасности РФ  совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве.
Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов (по информации СК, он успел сделать пять выстрелов). Боевика нейтрализовали ответным огнем.
На месте происшествия обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну ручную дистанционную. При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, пока что уголовное дело возбудили по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Идет розыск возможных соучастников преступления.
| 2020-07-27T15:16:00+04:00 27 июля 2020, 15:22|12345 (Пока оценок нет)
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