Фруктовые деревья вместо виноградников: Агстафинские фермеры будут разочарованы своим решением

Пришедшее в упадок в период перестройки виноградарство в нашей стране в последние годы переживает Ренессанс. Виноградников в разных регионах страны становится все больше. Но вместе с тем в данной сфере имеется масса проблем, из-за которых некоторые фермеры, специализировавшиеся на выращивании винограда, вынуждены менять род деятельности.

Так, фермеры в  Агстафинском районе в массовом порядке уничтожают свои виноградники. Это связано с тем, что доходов они практически не приносят. Много денег у фермеров уходит на  препараты  для обработки виноградников от вредителей, а продавать виноград некому – нет ни покупателей, ни заводов. Отсутствие в районе складов-холодильников и пунктов по переработке винограда делает их труд совершенно бессмысленным.  Фермеры, как сообщает Sputnik Азербайджан, решили посадить на  месте виноградников фруктовые деревья.

Дело в том, что фермеры решили сажать большое количество винограда, рассчитывая на высокую продуктивность и на то, что они смогут его сохранить для реализации. Но они столкнулись с множеством трудностей, и не могут реализовать имеющийся потенциал. Об этом «Зеркало» заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов.

«Одна из проблем – нехватка поливной воды, из-за чего падает урожайность.  Вторая – невозможность организовать нормальные условия его хранения, чтобы продавать и зимой.  В Азербайджане  крайне мало нормальных  амбаров для хранения и они обходятся дорого. Все это сказывается на цене продукта», –говорит он.

В основном, по его словам,  качественный виноград завозят в страну из-за рубежа, в частности из Ирана и Турции. Он выглядит так, словно его только собрали. У нас же много некачественного винограда, имеющего не товарный вид.  Это связано с тем, что фермеры не проводят необходимые агротехнические мероприятия.

Потребность в винограде, как отмечает эксперт, на душу населения составляет 15 кг, но в Азербайджане производят всего 11-12 кг на душу населения.

«Надо сажать  более качественные, стойкие сорта, а не вырубать виноградники до основания. К тому же, есть необходимость высаживать не только столовые, но и технические сорта винограда, которые пойдут на изготовление качественного вина. Затем вино можно отправлять на экспорт, получая за это валюту», –считает специалист.

Но вместо того, чтобы развивать выбранное направление, совершенствоваться в нем, некоторые фермеры, видя, что дела идут не так хорошо, как им хотелось бы, выбирают другие культуры для посадки.  Они не понимают, как еще решить проблему из-за недостаточного уровня знаний.

«В Агстафе начали вместо винограда сажать фруктовые деревья в надежде, что они принесут больше прибыли. Но в стране и без того достаточно фруктовых садов, хотя и там проблемы с продуктивностью.  Нет резона еще больше расширять сейчас их площадь.  Рано или поздно фермеры будут разочарованы своим решением.  Фруктовые деревья, –говорит Магеррамов,– начинают давать урожай только через три года, а нормальный урожай удастся получить где-то через пять лет.  Если уж они не хотят заниматься виноградарством, то им стоит хорошо поразмыслить над тем, какая сфера деятельности будет востребована и доходна.  Надо думать на долгосрочную перспективу».

Чтобы поддержать виноградарство государство должно заниматься просвещением фермеров, проводить для них тренинги.  Также государство должно готовить грамотных специалистов в области сельского хозяйства, без которых собственно и не будет возможна организация просветительской работы.  В остальном же, по мнению эксперта, свои проблемы фермеры должны решать сами, в частности находить рынки сбыта. Им стоит объединяться в ассоциации, в которых должны быть те, кто будут заниматься не физической, а умственной организаторской работой.  В частности, они должны наладить хранение продукции, искать рынки сбыта на Родине и за ее пределами.

Но есть еще один важный пункт, который должно выполнить государство для развития сельского хозяйства в целом, и виноградарства в частности. Речь, как подчеркивает Магеррамов, о повышении покупательной способности населения. Сельское хозяйство развивается, когда есть потребительский спрос, но сейчас у немалой части населения наблюдается нехватка средств. Если же у граждан будет больше денег, они будут потреблять больше винограда. Это, по мнению эксперта, заставит производителей увеличить объемы производства.

В случае если будут излишки, их можно  перерабатывать и продавать готовую продукцию, например, варенье из винограда. Экспортировать готовую продукцию намного прибыльнее, чем сам виноград.

| 2020-03-13T13:17:00+00:00 13 марта 2020, 13:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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