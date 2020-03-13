Фруктовые деревья вместо виноградников: Агстафинские фермеры будут разочарованы своим решением

Пришедшее в упадок в период перестройки виноградарство в нашей стране в последние годы переживает Ренессанс. Виноградников в разных регионах страны становится все больше. Но вместе с тем в данной сфере имеется масса проблем, из-за которых некоторые фермеры, специализировавшиеся на выращивании винограда, вынуждены менять род деятельности.

Так, фермеры в Агстафинском районе в массовом порядке уничтожают свои виноградники. Это связано с тем, что доходов они практически не приносят. Много денег у фермеров уходит на препараты для обработки виноградников от вредителей, а продавать виноград некому – нет ни покупателей, ни заводов. Отсутствие в районе складов-холодильников и пунктов по переработке винограда делает их труд совершенно бессмысленным. Фермеры, как сообщает Sputnik Азербайджан, решили посадить на месте виноградников фруктовые деревья.

Дело в том, что фермеры решили сажать большое количество винограда, рассчитывая на высокую продуктивность и на то, что они смогут его сохранить для реализации. Но они столкнулись с множеством трудностей, и не могут реализовать имеющийся потенциал. Об этом «Зеркало» заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов.

«Одна из проблем – нехватка поливной воды, из-за чего падает урожайность. Вторая – невозможность организовать нормальные условия его хранения, чтобы продавать и зимой. В Азербайджане крайне мало нормальных амбаров для хранения и они обходятся дорого. Все это сказывается на цене продукта», –говорит он.

В основном, по его словам, качественный виноград завозят в страну из-за рубежа, в частности из Ирана и Турции. Он выглядит так, словно его только собрали. У нас же много некачественного винограда, имеющего не товарный вид. Это связано с тем, что фермеры не проводят необходимые агротехнические мероприятия.

Потребность в винограде, как отмечает эксперт, на душу населения составляет 15 кг, но в Азербайджане производят всего 11-12 кг на душу населения.

«Надо сажать более качественные, стойкие сорта, а не вырубать виноградники до основания. К тому же, есть необходимость высаживать не только столовые, но и технические сорта винограда, которые пойдут на изготовление качественного вина. Затем вино можно отправлять на экспорт, получая за это валюту», –считает специалист.

Но вместо того, чтобы развивать выбранное направление, совершенствоваться в нем, некоторые фермеры, видя, что дела идут не так хорошо, как им хотелось бы, выбирают другие культуры для посадки. Они не понимают, как еще решить проблему из-за недостаточного уровня знаний.

«В Агстафе начали вместо винограда сажать фруктовые деревья в надежде, что они принесут больше прибыли. Но в стране и без того достаточно фруктовых садов, хотя и там проблемы с продуктивностью. Нет резона еще больше расширять сейчас их площадь. Рано или поздно фермеры будут разочарованы своим решением. Фруктовые деревья, –говорит Магеррамов,– начинают давать урожай только через три года, а нормальный урожай удастся получить где-то через пять лет. Если уж они не хотят заниматься виноградарством, то им стоит хорошо поразмыслить над тем, какая сфера деятельности будет востребована и доходна. Надо думать на долгосрочную перспективу».

Чтобы поддержать виноградарство государство должно заниматься просвещением фермеров, проводить для них тренинги. Также государство должно готовить грамотных специалистов в области сельского хозяйства, без которых собственно и не будет возможна организация просветительской работы. В остальном же, по мнению эксперта, свои проблемы фермеры должны решать сами, в частности находить рынки сбыта. Им стоит объединяться в ассоциации, в которых должны быть те, кто будут заниматься не физической, а умственной организаторской работой. В частности, они должны наладить хранение продукции, искать рынки сбыта на Родине и за ее пределами.

Но есть еще один важный пункт, который должно выполнить государство для развития сельского хозяйства в целом, и виноградарства в частности. Речь, как подчеркивает Магеррамов, о повышении покупательной способности населения. Сельское хозяйство развивается, когда есть потребительский спрос, но сейчас у немалой части населения наблюдается нехватка средств. Если же у граждан будет больше денег, они будут потреблять больше винограда. Это, по мнению эксперта, заставит производителей увеличить объемы производства.

В случае если будут излишки, их можно перерабатывать и продавать готовую продукцию, например, варенье из винограда. Экспортировать готовую продукцию намного прибыльнее, чем сам виноград.