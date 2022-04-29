В последние несколько лет у меня, а может и еще у кого-то, создалось впечатление, что наши садоводы и овощеводы переехали в Сибирь и там начали выращивать свои урожаи. И уже оттуда присылают нам овощи и фрукты. Чем-то другим я не могу объяснить цены на нашу сельхозпродукцию. Как получается, что банан, который является однолетним растением, который надо сажать каждый год и ждать урожая 16-19 месяцев, а потом собрать, упаковать и перевезти из Латинской Америки на расстояние более 14 тысяч километров в Баку, стабильно стоит около двух манат за килограмм уже на протяжении десятилетий? И на это не влияют погодные условия, стоимость топлива, настроение дорожной полиции, аппетит других инстанций и предсказания Нострадамуса. А черешня, которую можно собирать ежегодно с одного дерева на протяжении десятка лет, и которую всего-то надо довезти из Хачмаса в Баку, стоит до восьми манат. Кто может объяснить этот парадокс мне, моим соседям, родителям, у которых растут дети, да и самим детям? Фермеры? Не знаю. Мы их видим по телевизору. И они в начале сезона что-то радостно рассказывают, что-то просят у государства, а в конце сезона, держа в руках большой носовой платок, плачут, сетуя на то, что погода была плохая, урожай собрать не удалось, а тот, который собрали, не смогли продать и он испортился. Опять парадокс.

В начале весны в новостях промелькнуло, что в Гейчае испортилось десять тонн хурмы и ее пришлось выбросить. Я в Баку этой зимой почти не видел хурмы. Только мельком, неспелую, несъедобную. Наверное, был не урожайный год? Тогда откуда в Гейчае хурма? Из той же Сибири от наших садоводов? Вроде бы жалко их – потерпели убыток. Но не мне. Я не садовод, а потребитель – тот, кто ест эту хурму. И таких как я у нас в стране несколько миллионов. Почему же мы не можем не то что позволить себе свежие фрукты и овощи, а просто найти их на прилавках? Я понимаю, что надо увеличивать экспорт. Но ведь для чего-то. А в данном случае для того, чтобы на вырученную валюту покупать фрукты и овощи за границей? Опять парадокс.

Сейчас начинается плачь по картофелю. Вот вырастили ранний урожай, а за рубеж продать трудно и фермеры терпят убытки. В свою очередь наш потребитель, т.е. я, моя семья, читатели, соседи и просто мои сограждане, покупают привезенный из Ирана ранний картофель. Опять парадокс.

Как получается, что Иранский производитель картофеля умудряется привезти и продать картофель у нас и получить прибыль, а наши фермеры не могут? И все это повторяется на протяжении нескольких лет. И не только с картофелем, черешней и помидорами, а и с остальной продукцией сельского хозяйства. Может, нам не нужно министерство сельского хозяйства, а нужно министерство по изучению парадоксов? Чего мучиться, переживать за урожай, учить ветеринаров и агрономов, вводить современные технологии? Можно создать министерство парадоксов, нанять несколько астрологов, которые будут нам объяснять про все обстоятельства в мире, которые мешают нам насладиться вкусом наших фруктов и овощей. А на освободившихся полях можно построить рестораны, виллы и прочие необходимые сооружения.

Фуад Расулов, специально для #