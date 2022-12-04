Причиной задержания российского бизнесмена Михаила Фридмана в столице Великобритании стали подозрения в нарушении наложенных на него санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства уточнил, что Фридмана отпустили под залог. Не уточняется, о какого рода нарушениях может идти речь.
Ранее в Великобритании возбудили уголовное дело в отношении российского бизнесмена Петра Авена. Причиной этому стало нарушение санкций.
Евросоюз 28 февраля ввел санкции в отношении владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. 1 марта стало известно, что они вышли из совета директоров Альфа-банка.