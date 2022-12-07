Глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия отказалась отправлять системы противоракетной обороны Patriot на Украину, ведутся переговоры об их размещении в Польше. Об этом он написал в своем Twitter.

«Таким образом, мы приступаем к рабочим согласованиям о размещении пусковых установок в Польше и их подключении к нашей системе управления», — написал он.

Ранее немецкие власти после падения ракеты на территории Польши предложили Варшаве разместить у себя восемь пусковых установок системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам Блащака, польские эксперты по ПРО считают, что «патриоты» лучше всего «оправдали» бы себя на западе Украины.