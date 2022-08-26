Германия не будет поставлять Украине оружие для ударов по российской территории.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно чётко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным», — приводит слова Шольца издание T-Online.

Он отметил, что Германия не станет действовать в одиночку и будет ориентироваться на действия союзников.

Ранее Шольц заявил, что Германия поставляет украинской армии достаточно оружия.