Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут 28 танков Leopard. Об этом сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.

Согласно перечню, германские власти передадут Киеву 10 танков Leopard 1A5, 18 танков Leopard 2A6, восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 138 пулеметов для танков Leopard 2 и БМП Marder, 54 бронетранспортера (БТР) M113 и 50 бронеавтомобилей MRAP. Помимо того, Берлин направит Украине запчасти и боеприпасы к вышеуказанным машинам со складов бундесвера.

По информации бундесвера, в пакет военной помощи Украине войдут средства противовоздушной обороны (ПВО). В их числе: 40 зенитных самоходных установок (САУ) Gepard, радары TRML, две ПВО IRIS-T, зенитно-ракетную установку (ЗРК) Patriot. Отмечается, что в списке указаны также пакеты оборонной помощи по артиллерии и логистике.