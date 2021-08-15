ФРГ в понедельник, 16 августа, приступит к эвакуации из Кабула своих граждан, а также афганцев, которые работали на германскую сторону. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью BILD am Sonntag сказал, что Берлин «готов к любым сценариям». Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что «происходящее сейчас в Афганистане является катастрофой».

Ранее СМИ передали, что отряды движения «Талибан» вышли на окраины афганской столицы. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид заявил, что боевики получили приказ не штурмовать город.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 90% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.