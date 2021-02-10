ФРГ и США ведут закрытые переговоры по санкциям против «Северного потока — 2»

Германия и США ведут закрытые переговоры по санкциям против газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет РИА «Новости».

«Правительство ФРГ находится в контакте с администрацией США по поводу санкций США и угроз санкций против «Северного потока 2», однако это закрытые переговоры, закрытый письменный обмен и закрытые переговоры», — сказал Деммер.

Он подчеркнул, что Берлин не будет комментировать ход переговоров.

Ранее СМИ писали, что Германия пыталась «выкупить» у США санкции против «Северного потока-2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.