ФРГ и Франция предложат ЕС варианты санкций против РФ

Германия и Франция предложат Евросоюзу варианты санкций в отношении России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает ТАСС.

«Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями», — подчеркнул министр.

По его словам, речь идет о нарушении Конвенции по запрещению химического оружия. Он отметил, что в понедельник, 12 октября, будут обсуждаться возможные ответные меры по данному поводу и определены дальнейшие действия.