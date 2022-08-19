Ученые предложили новый способ добычи кислорода из атмосферы Марса. Статья об этом опубликована в Journal of Applied Physics.

Разработанный специалистами Политехнической школы Парижа и их коллегами из других стран способ основан на использовании нетепловой плазмы. В холодной плазме свободные высокоэнергетические электроны и относительно холодные неионизованные молекулы газа сосуществуют, и как правило такое состояние поддерживается электрическими разрядами. Согласно задумке, свободные электроны должны помочь выделить из углекислого газа (из которого состоит марсианская атмосфера) кислород, который затем необходимо отфильтровать с помощью мембран. В ходе эксперимента прототип был способен преобразовывать до трети углекислого газа в кислород в симулированных марсианских условиях, при низких температуре и давлении.

Авторы разработки утверждают, что она сравнительно дешева, надежна, не требовательна к источнику питания и легко масштабируется, и потому лучше пригодна для массового производства кислорода в экспедициях, чем MOXIE. MOXIE — это опытная установка по производству кислорода на аппарате Perseverance, способная выдавать более двух килограмм газа в час при собственной массе 17 килограмм. (Газета.Ру)