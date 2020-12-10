Франция вводит комендантский час

Власти Франции вводят с 15 декабря комендантский час в стране в связи с эпидемической ситуацией. Премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе телеобращения к стране заявил, что режим ограничения будет действовать с 20:00 (23:00 GMT+4), а не с 21:00 (00:00 GMT+4), как ранее планировалось, передает ТАСС.

«Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00», — сказал Кастекс. По словам выступившего также главы МВД Франции Жеральда Дарманена, комендантский час будет действовать до 06:00 (08:00).

| 2020-12-10T21:35:36+04:00 10 декабря 2020, 23:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss