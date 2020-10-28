Франция ввела общенациональный карантин

Во Франции с 30 октября до 1 декабря будет действовать общенациональный карантин, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон, пишет РИА «Новости».

«Я решил, что надо с пятницы ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса», — сказал Макрон.

Президент подчеркнул, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми.

В стране коронавирусом заразились 1 279 384, умерли 35 820 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.