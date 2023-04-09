Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал законопроект, который легализует доступ к эвтаназии или самоубийству с медицинской помощью. Об этом сообщает газета le Monde.

В статье говорится, что национальный совет врачей высказался против привлечения к таким процедурам медиков. Для обеспечения спокойной обстановки общественного обсуждения этого вопроса в республике разработали новое определение «смерти».

«Нам нужны определения некоторых слов, которые были бы доступны и понятны всем французам», — сказали в Министерстве здравоохранения.

Газета напоминает, что в 2005 году во Франции узаконили право пациента отказаться от искусственного жизнеобеспечения. (Газета.Ру)