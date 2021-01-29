Фотограф, снимавший войну в Карабахе, удостоен Золотой медали

Известный азербайджанский фотограф Ильгар Джафаров, чьи снимки вошли в летопись первой и второй войны в Карабахе, удостоен Золотой медали Международной федерации фотоискусства (FIAP) на международном фотоконкурсе MIRACLE IMAGE 7TH INTERNATIONAL SALON 2021 в Индии.

В фотоконкурсе, проводимом под патронажем FIAP в различных номинациях, жюри рассмотрело свыше 14 000 работ фотографов из 71 страны мира, сообщает #.

Ильгар Джафаров получил «Золотую медаль» в номинации «Монохромная фотография» за снимок «Необычный прыжок», снятый автором на XV Летних Паралимпийских играх в Бразилии в 2016 году.

Ильгар Джафаров работает в Азербайджанском Государственном Информационном Агентстве (АЗЕРТАДЖ) и является самым титулованным фотографом Азербайджана, обладателем множества наград. Он единственный фотограф в нашей стране, победивший (2 место) в одном из самых престижных и масштабных мировых конкурсов — Nikon Photo Contest International. Имя азербайджанского фотографа включено в международный справочник «Who’s Who in Photography» Американского фотографического общества.

Начало деятельности Джафарова в качестве фотографа совпало с началом вооруженной агрессии Армении против Азербайджана, и вскоре он был командирован в зону конфликта для того, чтобы освещать и снимать безжалостные последствия войны для мирного населения. После работы в Физули, Шуше и Лачине, его отправили в Ходжалы. Увиденное в в Ходжалы Ильгар описывает так:

«Быть свидетелем таких ужасающих событий и снимать обезображенные трупы людей, было крайне нелегкой работой. Мне было тяжело это выдержать, и впоследствии я даже испытывал психологический кризис. Я был в ужасе и иногда еле сдерживался, чтобы не закричать или не зареветь. В одном из случаев, армяне зверски зарезали всех членов одной семьи и обезобразили один труп. Мне пришлось снимать всё это… Я понимал, что должен держать себя в руках, но все попытки сдерживаться были безуспешны при виде жестоко убитых стариков, невинных младенцев и детей», — вспоминает фотограф.

В 2020 году в ходе 44-дневной освободительной войны Ильгар Джафаров также находился на передовой, в самых горячих точках военных действий в Карабахе.