На днях семья участника первой Карабахской войны, инвалида I группы Мирмехди Гасанова обратилась за помощью к общественности.

Как сообщили члены семьи инвалида, Мирмехди Гасанов три года прикован к постели. Его болезнь не диагностирована. Родные обращались ко многим врачам, однако никто не берется за его лечение.

Единственная надежда семьи — найти специалиста, который сможет полностью вылечить больного, и, если это невозможно осуществить в нашей стране, продолжить лечение за рубежом. Семья инвалида попросила граждан, готовых помочь инвалиду войны перечислить деньги на банковский счет в Kapital Bank.

Отметим, что Фонд YAŞAT создан 8 декабря 2020 года для обеспечения помощи раненным при защите территориальной целостности Азербайджана военнослужащим и семьям шехидов.

Целью фонда является «оказание дополнительной поддержки мероприятиям, осуществляемым государством в сфере социальной защиты раненых военнослужащих и семей шехидов».

Если в стране есть фонд помощи раненным при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям шехидов, почему родные инвалида Карабахской войны для лечения Мирмехди Гасанова обращаются за помощью к общественности?

«Мы обращались за помощью в Фонд YAŞAT. Однако представители этой организации заявили, что они помогают лишь участникам II Карабахской войны», — сказала нам супруга Мермехти Гасанова Саатханум Гасанова.

Заместитель председателя Общественного объединения защиты прав инвалидов Карабахской войны и семей шахидов Тахир Мамедов также заявил, что Фонд YAŞAT помогает лишь инвалидам II Карабахской войны.

«Члены нашей организации обращались в этот фонд за помощью, но получили отказ», — сказал нам Тахир Мамедов.

Согласно статье 2.5 «Правил формирования, управления и использования средств Фонда поддержки обеспечения раненных в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов», одним из направлений Фонда YAŞAT является оплата лечения лиц, получивших ранения во время зашиты территориальной целостности страны.

И в этом документе ничего не говорится о том, что фонд должен помогать лишь участникам II Карабахской войны.

Однако на сайте фонда Yashat.gov.az говорится о том, что данный портал активен только для тех, кто был ранен во время II Карабахской войны (https://yashat.gov.az/instruction).

Мы обратились в фонд YAŞAT и попросили ответить на вопрос о том, действительно ли средства, собранные в этом фонде, тратятся лишь на нужды инвалидов и семей шахидов II Карабахской войны. Нас также интересовал следующий вопрос: «Почему портал Yashat.gov.az активен только для тех, кто был ранен во время II Карабахской войны?”.

Вскоре из фонда YAŞAT пришел ответ следующего содержания: «Фонд “YAŞAT” был создан соответствующим указом президента Азербайджанской Республики с целью оказания помощи семьям шахидов, и лицам, получившим ранения во время защиты территориальной целостности страны. Хотим отметить, что начиная с 27 сентября 2020 года в связи с обилием обращений тяжелораненых во время защиты территориальной целостности, необходимостью принятия срочных мер для оказания им помощи мы можем рассматривать лишь обращения, касающиеся оплаты лечения и психологической поддержки военнослужащих, получивших инвалидность во время Второй Карабахской войны».

Признаться, нас удивил этот ответ. Тогда как же быть с заявлениями инвалидов I Карабахской войны? Фонд YAŞAT отказывается оплачивать их лечение?

Сотрудники фонда оставили без ответа наш вопрос о том, почему портал Yashat.gov.az активен только для тех, кто был ранен во время II Карабахской войны?

Мы вновь обратились в Фонд, но, к сожалению, ответа так и не получили.