Фонд господдержки СМИ принял решение о финансировании 19 газет

Завершился конкурс в связи с предоставлением Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики (ФГПРСМИ) финансовой помощи редакциям газет в первом полугодии 2021 года.

Как сообщили АПА в ФГПРСМИ, 25 редакций газет представили документы на конкурс, охвативший 19 сфер, определенных в «Концепции государственной поддержки развитию средств массовой информации в Азербайджанской Республике».

В соответствии с результатами оценки, проведенной независимыми экспертами, было принято решение о финансировании 19 общественно-политических газет.

Со списком общественно-политических газет, которым фонд будет оказывать ежемесячную финансовую помощь в течение I полугодия 2021 года, можно ознакомиться на официальном сайте фонда (www.kivdf.gov.az).