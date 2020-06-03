Фонд аграрного страхования начинает поэтапный запуск страховых модулей

Фонд аграрного страхования начнет поэтапный запуск страховых модулей для предоставления качественных страховых услуг.

Об этом сказал Trend председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, в качестве первого модуля выступает страхование крупнорогатого скота, который находится на завершающей стадии разработки.

«Принцип модулирования утверждён 17 декабря 2019 года Кабинетом министров и включает в себя 14 модулей по страхованию сельскохозяйственных культур, которые позволят предоставить страховое покрытие для 85 процентов выращиваемых в Азербайджане сельскохозяйственных культур, один по страхованию крупного рогатого скота и один — по страхованию аквакультур.

Как отметил Садыгов, на данный момент не планируется увеличивать число модулей. Учитывая основные требования Фонда, которыми являются развитие, устойчивость и непрерывность системы аграрного страхования, конечно же, Фонд будет расширять линейку продуктов, которые будут защищать интересы страхователей.

Напомним, что 19 августа 2019 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «Об аграрном страховании» и создании Фонда аграрного страхования — некоммерческого юридического лица, которое обеспечивает организацию, развитие и устойчивость системы агрострахования в Азербайджане, а также формирование управляющей структуры и осуществляет контроль за его деятельностью.

Кабинет министров Азербайджана 14 декабря 2019 года утвердил Устав Фонда аграрного страхования. В нем отражены цели деятельности, обязательства и права Фонда, основы его управления, уставной капитал, имущество и финансовая деятельность, порядок составления и представления отчетов по аудиту и учету, а также другие вопросы.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.