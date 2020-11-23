Fitch Ratings: Риски девальвации в Азербайджане в 2021 и 2022 годах остаются низкими

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне «BB+».

Как сообщает АПА-Экономикс, прогноз по рейтингам подтвержден «негативный».

Рейтинг основывается на очень сильном национальном и внешнем балансах и гибкости бюджетного финансирования, благодаря активам ГНФАР. С другой стороны, необходимо отметить сильную зависимость экономики от нефти, слабые показатели управления, а также отсутствие прогнозов и прозрачности в процессе принятия решений, особенно в отношении режима обменного курса.

Негативный прогноз отражает влияние комбинированного шока от снижения цен на нефть и пандемии COVID-19 на внешние резервы Азербайджана.

«Хотя недавнее урегулирование конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах является позитивным фактором, по мнению аналитиков Fitch, сохраняется риск обострения напряженности и неопределенности в отношении воздействия региональных планов расходов Азербайджана на его государственные финансы», — указывает агентство.

Чистый спрос на валюту с тех пор был относительно стабильным, даже во время недавней эскалации военного конфликта с Арменией из-за Нагорного Карабаха и прилегающих к нему регионов. Согласно базовому предположению Fitch о постепенном повышении цен на нефть в 2021 и 2022 годах риски девальвации в Азербайджане остаются низкими, — подчеркивает агентство.

Fitch считает, что рейтинг Азербайджана может понизиться в случае изменений в структуре экономической политики, подрывающих макроэкономическую стабильность, например, неконтролируемой девальвации обменного курса. Негативный эффект на рейтинг также могут оказать устойчиво низкие цены на нефть или более продолжительный внешний шок, который может оказать существенное негативное влияние на экономику, банковский сектор, государственные финансы или внешнюю позицию.

Основными факторами, которые могут привести к повышению рейтинга, являются: значительные внешние финансы, меры правительства по снижению бюджетный дефицит и сохранить высокую ликвидность государственных финансов, совершенствование макроэкономической политики.