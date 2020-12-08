Fitch Ratings прогнозирует рост проблемных ссуд в банках Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост проблемных ссуд в банках Азербайджана до более 10% в 2021 году против 7,5% по итогам первой части 2020 года, так как часть кредитов, реструктурированных из-за пандемии, может быть просроченной.

Об этом говорится в обзоре Fitch по банковскому сектору стран СНГ, Украины и Грузии.

«Реструктуризация кредитов из-за COVID-19 в 2020 году составила около 8% от всего объема кредитов… Риски от второй волны пандемии по-прежнему влияют на способность заемщиков погашать свои долги. Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов в 2021 году увеличится до более чем 10%, потому что некоторые из реструктурированных кредитов перейдут к дефолту», — отмечают аналитики рейтингового агентства.

Беспокойство Fitch вызывает и высокая долларизация депозитов, хотя в прошлом году был начат процесс дедолларизации. «Тенденции дедолларизации в 2020 году замедлились на фоне опасений девальвации маната из-за падения цен на нефть. На конец первого полугодия 2020 года 33% кредитов и 60% депозитов были в иностранной валюте (за последние 5 лет самый высокий уровень — 70% — был в 2016-17 гг). Высокая долларизация депозитов, составляющих около 80% финансирования, ограничивает способность банков предоставлять ссуды в местной валюте. В отсутствие значительных макропруденциальных инициатив мы ожидаем, что дедолларизация будет медленным процессом», — говорится в обзоре рейтингового агентства.

По данным Fitch, в целом, «общая деловая и операционная среда для банков в Азербайджане в 2021 году останется такой же сложной, как и в 2020 году. «Хотя мы ожидаем, что рост ВВП в 2021 году восстановится до 2,5% после сокращения на 4% в 2020 году, мы полагаем, что пандемия продолжит влиять на объемы бизнеса и качество активов банков в 2021 году с рисками, вытекающими из реструктурированных требований и потенциальных дополнительных мер сдерживания», — отмечают аналитики агентства.

Вместе с тем в Fitch считают, что «восстановление экономики по-прежнему открывает возможности для бизнеса в 2021 году. Судя по данным Центрального банка Азербайджана, такая тенденция уже отразилась на отечественной кредитно-финансовой сфере. Однако спад, судя по ожиданиям куда более серьезных последствий ухудшения платежеспособности заемщиков, пока незначительный, утверждают в экспертных кругах.

Суммарные активы банковской системы Азербайджана в январе-октябре сократились на 6,2%, составив на 31 октября сего года 30 млрд 685,1 млн манатов. Примечательно, что в январе активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. По данным регулятора, только в сентябре активы азербайджанских финансовых организаций сократились на 446,9 млн манатов, или на 1,4%.

Что касается снижения активов банков в текущем году, предпосылки этого понятны, отмечают местные аналитики, отмечая, что подобная ситуация характерна сегодня не только для нашей страны, но и для всего мира. Можно сказать, что на самом деле имеющееся снижение даже меньше ожидаемого. При этом рекомендации Центробанка не начислять пени по просроченным банковским долгам означают, что несмотря на существующий рост проблемных долгов, многие заемщики не платят по банковским кредитам или же платят с опозданием. Однако это формально не учитывается. При этом в ряде случаев упомянутые обстоятельства сопровождаются ухудшением либо даже потерей банковских активов.

Все это наводит на мысль, что истинные объемы сокращения активов банков мы увидим уже в следующем году, когда появятся отчеты по итогам года, а реальная картина прояснится по результатам карантинных ограничений.

К этому стоит добавить, что в кредитовании по линии банков также наметились ниспадающие тенденции. По данным Центробанка, банки в Азербайджане в январе-октябре 2020 года сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличили кредитование ипотеки. Кредитный портфель финансовых структур оценивается на конец октября в 14 млрд 409,3 млн манатов, что на 3,3% меньше по сравнению с концом минувшего года. За отчетные месяцы азербайджанские банки сократили портфель бизнес-кредитов на 3,9% — до 8 млрд 679,8 млн манатов или 60,2% всего кредитного портфеля банков. При этом в октябре их портфель по бизнес-кредитам сократился на 61,3 млн манатов.

Впрочем, данные регулятора подтверждаются ожиданиями специалистов рейтингового агентства S&P Global Ratings, считающего, что темпы роста кредитования в Азербайджане замедлились, в то время как расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам в среднем возросли до 4% кредитных портфелей банков. В целом же это приведет к тому, что некоторые банки смогут продемонстрировать финансовые результаты лишь на уровне безубыточности.