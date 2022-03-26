Компания VR Transpoint, являющаяся дочерней структурой финского государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам, приняла решение временно остановить прием поездов из России с 27 марта. Об этом сообщил президент VR Transpoint Мартти Коскинен, передает РИА Новости.

Он отметил, что поезда VR Transpoint пока не могут продолжать движение в сторону РФ на фоне санкций против РЖД. Компания должна соблюдать действующие ограничения, подчеркнул Коскинен. При этом возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится.

По данным оператора, прием поездов из России будет остановлен в 12:00.