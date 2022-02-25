УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

Матч пройдет на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая.

Изначально финал турнира должен был пройти на «Газпром Арене» 28 мая.

«Исполком УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении союза.

Ближайшим матчем российских команд, который затронет данное решение, будет игра «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.