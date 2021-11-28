Филиппины внесли в «красный» список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на межведомственную целевую группу по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».