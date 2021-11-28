Филиппины внесли в «красный» список путешествий семь стран Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на межведомственную целевую группу по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».
«Межведомственная целевая группа запретила въезд из еще 7 стран на фоне угрозы нового штамма COVID-19 «омикрон». Австрия, Чехия, Венгрия, Нидерланды Швейцария, Бельгия и Италия с 28 ноября 2021 года до 15 декабря 2021 года находятся в красном списке», — говорится в сообщении телеканала.