Филиппе Коутиньо: «Вернулся в «Барсу» с большим желанием»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями от сезона.

«Я вернулся в Испанию [в «Барселону»] с большим желанием, чтобы все было хорошо. Того же я хочу в сборной Бразилии – при каждой возможности проводить отличные матчи, отдавая все силы команде.

В «Баварии» я многое узнал о работе, потому что они очень интенсивно тренируются. Естественным следствием стала эволюция в плане физики.

У меня уже был такой образ мышления, но теперь я должен посвятить себя [работе] в три или четыре раза больше, чем обычно, чтобы преуспеть», – сказал бразилец. (sports.ru)