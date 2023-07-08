Турецкий «Фенербахче» выкупил за €10 млн права на футболиста московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски, передает Sabah Spor.

Контракт Шиманьски с «Фенербахче» рассчитан на 3 года. Зарплата футболиста составит €2,5 млн в год.

Сезон-2022/23 футболист провел в нидерландском «Фейеноорде».

Полузащитник сборной Польши выступал за российский клуб с 2019 года. За это время он сыграл в 85 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 17 результативных передач.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» заняло девятое место, набрав 45 очков. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку столичный «Спартак».

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами.

Ранее в «Динамо» заявили, что за игроком бело-голубых стоит очередь из европейских клубов.