Получивший ранения в результате террористического нападения депутат Фазиль Мустафа получает лечение в госпитале Службы госбезопасности (СГБ).

Как стало известно Report от помощника и близких Ф.Мустафы, состояние депутата улучшается, он осведомлен о задержании виновных.

Напомним, что 28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 Z был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы «Калашникова».

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По поручению президента Азербайджанской Республики были приняты комплексные меры, органами безопасности и правоохранительными органами проведены совместные оперативно-розыскные, оперативно-следственные мероприятия, установлены и задержаны подозреваемые.

Фазиль Мустафа был переведен в госпиталь СГБ для гарантирования его личной безопасности до выяснения всех обстоятельств преступления, полного разоблачения и обезвреживания преступной сети.

Как стало известно минувшим днем, в отношении трех обвиняемых в совершении нападения на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу Сабаильский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 4 месяца, еще одного – на 3 месяца.