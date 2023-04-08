«Мне наложили швы на раны после вчерашней операции, которая длилась более трех часов».

Как передает АПА, об этом сообщил депутат Фазиль Мустафа в своем аккаунте в Facebook.

«Хвала Всевышнему, все идет к лучшему. Да будет доволен Аллах нашими врачами и медицинским персоналом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто в эти дни беспокоятся о моем здоровье», — отметил он.

Отметим, что 28 марта 2023 года в 21:51 на улице Бабека в поселке Забрат-1 Сабунчинского района столицы возле дома депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу было совершено покушение.