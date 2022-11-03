Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджанской Республики начались учения воинских частей Сил специального назначения, сообщили в Минобороны. Согласно плану учений, проводимых под руководством командующего Силами специального назначения генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева, воинские части были подняты по сигналу «Тревога».

После того, как спецназовцы, покинув пункты постоянной дислокации, выдвинулись в оперативные районы, были заслушаны доклады командиров и уточнены задачи. Привлеченные к учениям части и подразделения ВВС и ракетно-артиллерийских войск сосредоточились в соответствующих аэродромах и районах. Такой вот конкретный ответ был дан азербайджанской стороной на военные учения КСИР на ирано-азербайджанской границе.

Это было откровенное бряцание оружием с иранской стороны. Расчет был на то, что в Баку испугаются такого рода неприкрытых угроз. Но, как видим, ответ Баку был жестким и зеркальным — наши спецназовцы тоже проводят учения. Показательно, что ими непосредственно руководит ими один из героев 44-дневной войны, генерал-лейтенант Хикмет Мирзаев. Азербайджанские Силы специальных операций способны претворять в жизнь любые поставленные перед ними цели. И никому не стоит ставить под сомнение эту их способность.

Кстати, совершенно очевидно, что интересы Ирана значительно пострадали по итогам этой войны. Официальный Тегеран вполне устраивала оккупация Арменией азербайджанских земель. О чем свидетельствует и то, что ИРИ, в отличие от Турции, не закрыла свою границу с Арменией и вовсю продолжала торговать с ней. Более того, в ИРИ принимали и пожимали руки второму и третьему президентам РА Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, которые лично принимали участие в оккупации наших земель, в преступлениях против азербайджанского народа.

Кроме того, в ходе 44-дневной войны из Ирана отправлялись фуры с горючим к карабахским сепаратистам. В частности, в отечественных СМИ была обнародована детальная информация о том, какие колоссальные объемы с горючим гонялись через Лачинский коридор. Сейчас, в пору развития технологий, любая информация передается крайне быстро. В том числе и информация о помощи ИРИ карабахским сепаратистам, имевшая место в ходе 44-дневной войны.

Наконец, нельзя не упомянуть и про участие граждан Ирана в разграблении оккупированных территорий нашей страны. Эти факты были известны давно, но после освобождения наших земель по итогам 44-дневной войны у ИРИ просто отпала возможность отрицать и данный очевидный факт. Ведь после 44-дневной войны 21-километровый участок дороги Горис-Капан, что пролегает по территории Зангиланского района, вернулся в состав Азербайджана. Там установлены блокпосты и соответствующие транзитные условия для иранских водителей.

Да, официальный Тегеран возмущался тем, что на азербайджанском участке автомагистрали установлены блокпосты МВД Азербайджана, а также контрольные таможенные пункты. Хотя, именно благодаря этому шагу с нашей стороны все увидели, что в документах у иранцев азербайджанский город Ханкенди значится, как армянский Степанакерт. Так и было написано — «Степанакерт, Армения».

И это была, конечно же, не частная инициатива грузоперевозчиков. Это был элемент официальной политики Ирана, который, по сути, не признавал территориальную целостность Азербайджана. Сейчас мы слышим от официального Тегерана заявления о поддержке территориальной целостности Азербайджана и даже радости по поводу нашей победы в 44-дневной войне. Но в Баку знают реальную цену этим заявлениям.

Есть и еще один существенный момент. Иран опасается, что Азербайджан отрежет его от ключевого союзника в регионе — Армении, говорит профильное аналитическое канадское издание Geopolitical monitor. Это тоже правда. Иран не хочет подписания большого мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Ему, как и России, был выгоден конфликт между странами для того, чтобы давить и на Баку, и на Ереван.

Кроме того, в публикации Geopolitical monitor также отмечается, что Баку сумел наладить хорошие отношения с окружающими Иран странами. «Иран, находясь под санкциями, десятилетиями опирался на Россию, Северную Корею и Сирию. А президент Азербайджана сумел не только в десять раз увеличить масштабы международных отношений страны, но и заключил военный пакт с Турцией, альянс с Израилем и обеспечил поддержку со стороны стран Персидского залива», — говорится в статье.

И это тоже правда. Очередной тому пример — в Алжире завершился саммит Лиги арабских государств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен на этот саммит в качестве почетного гостя – председателя Движения неприсоединения. Напомню, что Движение неприсоединения, являющееся вторым самым крупным институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, охватывая различные регионы, объединяет 120 стран. В 2016 году единогласным решением лидеров Движения неприсоединения Азербайджан был избран председателем Движения неприсоединения на 2019-2022-е годы. Это — доказательство огромного авторитета Азербайджана в мире. При этом, наша страна обладает таким же высоким авторитетом и в Лиге арабских государств, ОИК, Организации Тюркских Государств, ШОС, ГУАМ, СНГ. Более того, авторитет Азербайджана, не являющегося членом ОДКБ, выше, чем авторитет Армении, которая членствует в данной Организации. Таковы реалии, которые не могут не беспокоить руководство Ирана, которое рассматривает сам факт существования независимого и успешного Азербайджана как угрозу национальной безопасности своей страны. И менять свою политику на выстраивание добрососедских отношений с нашей страной там, похоже, не собираются. И это больше, чем преступление, это ошибка. Причем, фатальная ошибка.