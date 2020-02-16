Facebook тратит миллиарды на безопасность контента

Корпорация Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. С таким утверждением руководитель компании Марк Цукерберг выступил в субботу, 15 февраля, на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Точные цифры он не назвал, однако отметил, что этот бюджет выше, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.

По словам главы Facebook, команда компании и разработанное ей автоматизированное программное обеспечение ежедневно блокирует более миллиона фальшивых аккаунтов, большинство из них обнаруживается уже через несколько минут после регистрации. Цукерберг добавил, что порядка 35 тысяч специалистов анализируют содержание постов и занимаются обеспечением безопасности контента. (DW)