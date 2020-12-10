Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США

Ранее генеральные прокуроры 48 американских штатов и Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подали антимонопольные иски против Facebook, обвинив компанию в подавлении конкуренции. Комиссия также настаивает на продаже активов Facebook, включая Instagram и WhatsApp.

«Когда мы приобрели Instagram и WhatsApp, мы считали, что эти компании принесут большую пользу нашим пользователям Facebook, и что мы сможем помочь трансформировать во что-то еще лучше. И мы сделали», — отметила компания.(РИА Новости)