«Facebook Messenger» стал полем для армянских провокаций

На этот раз Армения продолжает осуществлять провокации с платформы «Facebook Messenger».

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ), для доказательства того, что турецкие солдаты якобы воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе, пользователям из Азербайджана отправляют голосовые сообщения, делают видео-звонки посредством «Messenger» на турецком языке. Те, кто это делают, представляются гражданами Турции и стремятся получить информацию у противоположной стороны.

«Служба электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий просит граждан в сложившейся ситуации не отвечать на сообщения и звонки незнакомцев, уточнять информацию в официальных источниках. Кроме того, при возникновении какого-либо киберинцидента или когда требуется методическая поддержка, обращайтесь посредством сайта www.cert.az или электронной почты [email protected] в Службу электронной безопасности при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. Просим вас сохранить и отправить нам экранные изображения («скриншоты») и другие электронные доказательства в связи с произошедшими киберинцидентами», — сообщили в министерстве.