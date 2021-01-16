Facebook и Instagram разблокировали Трампа

Ранее заблокированные аккаунты президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook разблокированы. Профили действующего президента США вновь полностью доступны, передает Газета.Ру.

Как сообщалось, в СМИ распространилось официально неопубликованное заявление основателя Twitter Джек Дорси о том, что аккаунт в соцсети действующего президента Дональда Трампа будет под блокировкой долгое время.

Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги прошедших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.